- Filiala PNL Bihor, condusa de Ilie Bolojan, a aprobat duminica moțiunea cu care Ludovic Orban candideaza la președinția partidului cu 73 de voturi pentru și doar unul impotriva. Este o reușita de etapa pentru actualul lider PNL, care insa nu ii garanteaza voturile liberalilor bihoreni la Congresul din…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Florin Cițu strange oameni pentru finala din 25 septembrie de la Congresul PNL, cand se pune in joc postul de președinte al PNL. Ciprian Pandea, senator și președinte al filialei județene a PNL Calarași, și-a declarat susținerea pentru actualul premier in competiția pentru funcția suprema intre liberali…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „isi fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca il susține pe Pavel Popescu ca președinte la PNL Sector 4, dar Orban nu are aceeași opțiune. In timpul…

- Batalia pentru șefia PNL se anunța a fi una extrem de tensionata. Cei doi candidați, Florin Cițu și Ludovic Orban, iși joaca șansa nu doar pentru alegerile din 2024, dar și funcția și autoritatea printre colegi. Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan (PNL), a vorbit vineri seara…