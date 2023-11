Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana nu poate declara deocamdata victoria impotriva inflatiei si va trebui sa ramana atenta pana cand inflatia va reveni inapoi la tinta de 2%, a declarat marti presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg.Chiar daca socurile din partea energiei si blocajelor de pe…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat vineri ca Europa se afla acum intr-un moment critic, cu deglobalizarea, demografia si decarbonizarea aflate la orizont, transmite CNBC. ”Exista tot mai multe semne ca economia globala se fragmenteaza in blocuri concurente”, a spus…

- Societatea Semilunii Roșii Palestiniene (PRCS) a condamnat atacul unui convoi de ambulanțe care s-a soldat cu 15 morti in Gaza, o lovitura confirmata de armata israeliana care a declarat ca a vizat „o celula terorista a Hamas” care folosea vehiculul.

- Fondul Monetar Internațional a indemnat bancile centrale, inclusiv Rezerva Federala a Statelor Unite, sa mențina politica monetara stricta in fața crizei inflației. „Ceea ce este cu adevarat important este ca politica monetara ramane in teritoriul de inasprire”, a declarat Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Conform unui veteran al US Army care ofera instruire trupelor ucrainene, aplicarea doctrinii americane de lupta impotriva Rusiei ar putea fi o provocare, avand in vedere ca Ucraina a depașit SUA in utilizarea dronelor in acest conflict.Instructorul cu numele de cod "Jackie" este convins ca rezultatele…

- Economistul sef al Bancii Centrale Europene, Philip Lane, a exprimat marti o viziune prudent optimista ca inflatia incetineste, dar a adaugat ca este nevoie de mai multe date inainte de a putea declara victoria in lupta cu cresterea preturilor, transmite Reuters.Dupa ce a majorat dobanzile la fiecare…

- Banca Centrala Europeana va menține costurile imprumuturilor cat de sus atat timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la obiectivul de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Aceasta a descris „o era a incertitudinii”, explicand ca este…