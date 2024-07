Membrii ONU finalizeaza un tratat internațional foarte criticat. Proiectul de text urmarește sa „combata mai eficient criminalitatea informatica” și sa consolideze cooperarea internaționala in acest domeniu, insa criticii sai denunța un domeniu de aplicare mult mai larg. „Convenția Națiunilor Unite impotriva criminalitații informatice” este rezultatul unei inițiative a Rusiei, care, in 2017, a trimis Secretarului […] The post Lupta impotriva criminalitații cibernetice sau supraveghere globala? first appeared on Ziarul National .