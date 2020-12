Lupta împotriva contrabandei cu țigări: Percheziții în București și Ilfov Patru persoane au fost conduse la Politie pentru cercetari, in urma unor perchezitii efectuate, sambata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar privind regimul produselor accizabile si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. Potrivit unui comunicat transmis de Politia Ilfov, perchezitiile, doua la numar, au fost facute la domiciliile unor persoane, banuite de activitati de prelucrare si comercializare de tigarete in afara antrepozitului fiscal. Au fost identificate trei aparate electrice de confectionat tigarete, diverse ambalaje si obiecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

