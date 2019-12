Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii din Serie A vor evolua, pe 23 și pe 24 noiembrie, cu un semn roșu pe fața, acesta simbolizand un manifest impotriva violenței asupra femeilor.Semnul roșu reprezinta un cartonaș roșu pe care violența impotriva femeilor ar trebui sa il primeasca. Campania la care participa jucatorii…

- Campania de vaccinare a fetitelor de clasa a VI a si a VII a impotriva cancerului de col uterin va incepe astazi, desi initial fusese programata sa inceapa ieri. Aceasta este cea de-a doua campanie de acest gen, dupa ce prima, cea de anul trecut, s-a...

- Aproximativ 10% din 8.425 de persoane testate de catre medicii-voluntari de la Paraclis Catedralei Mantuirii Neamului, in cadrul campaniei „Sanatate Pentru Sate”, au fost diagnosticate cu diabet zaharat. De asemenea, 10% dintre cei carora li s-a masurat glicemia au avut valori crescute ale acesteia. …

- Sir Rod Stewart spera sa stranga 1 milion de lire sterline pentru lupta impotriva cancerului cu ajutorul unui eveniment exclusivist, informeaza miercuri Press Association. Vedeta va gazdui si va concerta la o petrecere/cina secreta, planuita de el si de sotia sa, Penny Lancaster.…

- AVON sponsorizeaza Cursa Populara din cadrul Bucharest Marathon, pe 12 octombrie Peste 2500 de alergatori sunt așteptați la aceasta cursa 100% din profitul vanzarilor de la standul AVON va fi investit in Campania pentru Sanatatea Sanilor Evenimentul este parte dintr-o serie de activitați dedicate luptei…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la numarul de cazuri de tuberculoza raportate, deși s-au facut progrese considerabile in ultimii ani in lupta impotriva acestei maladii, iar trendul este descendent, informeaza specialiștii din domeniu, potrivit MEDIAFAX.Romania a inregistrat progrese…

- Proiectul iși propune sa dubleze pana in 2025 rata supraviețuirii peste cinci ani a pacienților cu aceasta maladie. Ieri a fost lansat la Cluj un parteneriat strategic incheiat intre doua organizații internaționale și doua companii cu activitate in domeniul oncologic, care iși propun creșterea ratei…

- Nu e numai sezonul gripei, incepe sa creasca și numarul cazurilor de rujeola. Au reaparut cazuri de imbolnavire cu rujeola și in Timiș, așa ca reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș demareaza o campanie de vaccinare suplimentara impotriva rujeolei in cel mai vestic județ al țarii.…