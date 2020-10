Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustine ca primarul Mihai Chirica va fi nevoit sa bata palma cu PSD in Consiliul Local si sa refaca USL-ul, precizand ca PNL nu are cum sa faca altfel majoritate.Cosette Chichirau a scris, joi, pe Facebook ca primarul ales Mihai Chirica ”si-a…

- Rezultate surprinzatoare la alegerile locale 2020 in județul Iași. Daca primarul Mihai Chirica și-a reconfirmat mandatul la Primaria Iași, deputatul PNL Costel Alexe a reușit sa caștige Consiliul Județean Iași. Astfel, Maricel Popa a pierdut lamentabil batalia pentru șefia județului Iași, ieșind rușinos…

- Vergil Chițac, candidatul PNL, ar fi caștigat Primaria Constanța la aproximativ 4000 de voturi distanța de Stelian Ion de la USR PLUS, dupa cea mai imprevizibila și incordata lupta electorala pentru administrația de la malul marii, dupa 1996. In mod atipic, primaria a fost caștigata de liberali, iar…

- Primarul in functie al Iasiului, liberalul Mihai Chirica, a cistigat detasat un nou mandat in fata candidatului USR PLUS Cosette Chichirau, conform rezultatelor provizorii centralizate de BEC.Dupa numararea a 85.773 voturi, reprezentand 97.55% din cele 87.925 exprimate, pe primul loc in cursa…

- Dezvaluirea care arunca-n aer lupta pentru Primarie! Foști ofițeri din Servicii și șefii clanurilor interlope au intrat in batalia electorala.Unele dintre cele mai temute grupari din țara noastra fac campanie pentru oamenii politici, dupa ce aceștia au apelat de urgența la sprijinul interlopilor. Citește…

- Un voluntar al unui candidat la Primaria Ramnicu Valcea a depus o plangere la Politie prin care il acuza pe actualul primar Mircia Gutau de violenta fizica si verbala, injurii si amenintari.

- Candidatul Pro Romania la Primaria Iași, Sorin Avram Iacoban, ii atrage atenția lui Mihai Chirica ca instituția pe care o conduce este o una publica și n-ar trebui implicata in campania electorala.”DOMNULE MIHAI CHIRICA, PRIMARIA ESTE INSTITUȚIE PUBLICA, NU PARTID POLITIC, ȘI NU AR TREBUI…

- Noul stadion propus de Primaria Iasi in zona Moara de Vant va avea peste 24.000 de locuri. Investitia este estimata la aproape 550 milioane lei (inclusiv TVA), lucrarile efective fiind in valoare de circa 455 milioane lei. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi aprobati, saptamana viitoare,…