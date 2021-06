Lupta din fruntea PNL! BOLOJAN îi ține în șah pe ambii candidați Liderul organizației județene Bihor, Ilie Bolojan , a declarat vineri seara ca nu a luat inca o decizie in ceea ce privește pe cine va susține la congres pentru funcția de președinte al partidului, dar a spus ca ambii competitori au avantaje – Orban fiind mai experimentat, mai cunoscut in partid și un bun negociator, iar Cițu mai tanar, finanțist și premier. ”Daca aș fi participat la o lansare sau alta (a celor doua candidaturi – n. red.), mi-aș fi desconsiderat colegii. Eu sunt și președintele organizației județene, nu m-ar mai fi respectat colegii”, a declarat Bolojan intr-o emisiune la Digi24.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

