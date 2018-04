Stiri pe aceeasi tema

- La Chișinau si-a incheiat lucrarile conferința "Tehnologii Adama in managementul modern al culturii marului", organizata de catre experții companiei internaționale Adama Agricultural Solutions SRL.

- Agricultura este probabil una dintre cele mai vechi și mai importante ocupații din lume și, pana de curand, a continuat cu aceleași instrumente. La inceputul secolului al XIX-lea, animalele erau principala...

- Silvia Radu a convocat duminica seara ședința de urgența la Primarie. Primarul interimar a insistat și a rugat pe aceasta cale comandamentul pentru situații excepționale sa intervina pentru deszapezirea drumurilor din Capitala și cu forțe din afara primariei, pentru ca

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei. Politistii locali din cadrul Directiei Control a Politiei Locale a Municipiului…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus duminica, la comandamentul de iarna convocat la sediul municipalitatii pentru a anunta masurile ce vor fi luate in urmatoarea perioada in contextul ultimelor avertizari meteorologice, ca 250 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa intervina in toate…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila ca premier a fost criticata de Comunitatea Coruptia Ucide, care spune ca seful statului a facut un ” gest inacceptabil de complicitate cu PSD” prin aceasta numire. “Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem…

- PMB, amenzi dupa prima ninsoare din București in 2018. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare prin care anunta ca pana miercuri seara (17 ianuarie) se va abate asupra Romaniei un val de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploie, care va favoriza formarea poleiului,…