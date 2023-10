Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care este aproape sigur ca Rezerva Federala a SUA va lasa ratele dobanzilor neschimbate la ședința de politica monetara de la sfarșitul acestei luni, atenția observatorilor bancilor centrale s-a mutat de cealalta parte a Atlanticului. Decizia Bancii Centrale Europene de a majora sau…

- Guvernatorul BNR a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, cand ar putea ajunge inflatia in Romania la o singura cifra. “Ati vazut-o ca e deja. Pe indicele armonizat e deja de o cifra, e 9 si ceva. Iar maine sau poimaine apare comunicatul Statisticii si, dupa datele noastre preliminare,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de luni, 7 august 2023, a hotarat menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. Decizia a fost luata pentru a tempera inflația.

- Fondul Monetar Internațional avertizeaza bancile centrale sa nu slabeasca lupta impotriva inflației mai devreme decat este cazul, pentru ca ar putea fi o eroare de strategie.Prin urmare politica de majorare a dobanzilor ar putea continua atat in SUA, cat și in zona euro.Președintele…

- Cele mai importante banci centrale din Europa Centrala și de Sud-Est (CE/SEE) au inceput sa ridice ratele cheie ale dobanzilor – in unele cazuri drastic – in vara sau toamna anului 2021. Aceasta inseamna ca bancile centrale din regiune au fost pe un curs de inasprire cu cel puțin 6-12 luni inaintea…

- Cresterea dobanzii, a 11-a a Fed in ultimele 12 intalniri, a stabilit rata dobanzii de referinta overnight in intervalul 5,25%-5,50%, iar declaratia de politica insotitoare a lasat usa deschisa catre o noua crestere. ”Comitetul (Federal Open Market) va continua sa evalueze informatii suplimentare si…

- Administrația de la Casa Alba a anunțat ca a creat o noua agenție pentru pregatirea și pentru acționarea impotriva unor potențiale pandemii. Noua agenție va fi condusa de Paul Friedrichs, chirurg militar și general-maior in rezerva al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, relateaza Reuters. Noul „Birou…

- Inflația anuala este probabil sa scada și mai mult in lunile urmatoare, potrivit ultimelor previziuni pe termen mediu publicate in raportul privind inflația din mai, care anticipa coborarea acesteia la nivelul de o cifra in trimestrul III, iar apoi la 7,1% in decembrie 2023 si la 3,9% la finele orizontului…