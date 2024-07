Stiri pe aceeasi tema

- Tribunele stadionului din Frankfurt sunt in mare parte galbene miercuri seara, la ora startului meciului dintre Romania și Slovacia, din ultima runda a fazei grupelor, la Euro 2024. Tricolorii, considerați de selecționerul Iordanescu,„ generația de suflet

- Saptamana trecuta, Banca Centrala Europeana a inceput sa reduca costurile de imprumut pentru prima data in aproape cinci ani. Acum, președinta instituției din Frankfurt, Christine Lagarde, spune ca “ratele dobanzilor nu se afla pe o traiectorie liniara descendenta”, iar factorii de decizie ar putea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat reducerea dobanzii de referința cu 0,25 la suta, in urma ședinței Consiliului guvernatorilor, care a avut loc joi, la Frankfurt. Consiliul guvernatorilor a decis sa reduca cu 25 de puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative ale BCE. In consecinta,…

- Indicele regional Stoxx 600 a urcat vineri cu 0,28%. Indicii sectoriali au fost in cea mai mare parte in teritoriu pozitiv, actiunile companiilor de utilitati adaugand 1,04%, in timp ce titlurile din sectorul tehnologic au pierdut 1,48%. Stoxx 600 a incheiat luna mai in crestere cu 2,3%, acesta fiind…

- Inflatia in zona euro a crescut in mai, iar Banca Centrala Europeana (BCE) inca se confrunta cu dificultati in mentinerea preturilor sub control, intr-un moment in care se pregateste sa reduca dobanzile.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de turism si agrement au condus pierderile, cu o scadere de aproximativ 2,6%. Titlurile retailerului online de produse alimentare Ocado au urcat in…

- Salariile in Germania cresc mai rapid decat se estima, punand sub semnul intrebarii asteptarile privind scaderea in continuare a inflatiei, se arata in raportul lunar publicat de Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters, potrivit Agerpres.Banca Centrala Europeana aproape sigur va…

- Profesorul de economie Cristian Paun s-a aratat extrem de sceptic ca inflația va scadea sub 5% daca Guvernul nu face ceva sa reduca deficitul bugetar. In opinia sa, la anul, deci dupa ce se termina alegerile și promisiunile electorale aferente, guvernanții ne vor crește iar taxele și, pe langa ele,…