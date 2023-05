Stiri pe aceeasi tema

- Problema restrangerii salariilor intr-o perioada de inflație a ajuns și in randurile bancherilor europeni. Și provoaca deja tensiuni. Banca Centrala Europeana va lua in considerare propuneri de majorare a salariilor personalului atunci cand prețurile cresc. Și tot cresc, nu numai pentru „gardienii…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a revenit pe crestere in luna aprilie, dupa cinci luni de scadere consecutiva, insa inflatia de baza (core) a scazut in mod surprinzator, ceea ce confera noi argumente pentru oficialii Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o majorare

- 6 din 10 romani au renuntat la servicii medicale sau au amanat vizita la medic din cauza cresterii preturilor; Pe fondul inflatiei, romanii renunta mai degraba la cumpararea de carti, gadget-uri, haine sau bijuterii decat la abonamentele la servicii de streaming; 1 roman din 3 a renuntat la activitati…

- Guvernul maghiar vrea sa se asigure ca rata inflatiei va fi alcatuita dintr-o singura cifra pana la finalul anului, iar in acest sens a anuntat ca va introduce un sistem de monitorizare a preturilor care va include promotii obligatorii in magazine, potriv

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Inflația ridicata și creșterea dobanzilor a accentuat gradul de precauție al bancilor in finanțarea sectorului imobiliar, dar cu toate acestea piața proprietaților comerciale din Romania ramane stabila, cu ajustari limitate ale ratelor de capitalizare. In contextul…

- Citand date de la inceputul acestui an care arata ca inflatia si-a inversat incetinirea de la sfarsitul anului 2022, liderul bancii centrale a avertizat ca va avea loc o inasprire a politicii mpnetare, pentru a reduce cresterea economica. ”Cele mai recente date economice au fost mai puternice decat…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze costurile de imprumut cu inca o jumatate de punct la decizia din aceasta luna, potrivit președintelui Christine Lagarde. „Este foarte probabil ca vom majora ratele dobanzilor cu 50 de puncte de baza”, a declarat Lagarde pentru El Correo.”Este o decizie care…