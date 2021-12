Lupta cu bias-ul

Ceea ce am invatat, experientele pe care le-am avut in viata si oamenii pe care i-am intalnit pe parcursul anilor ne afecteaza mult gandirea si comportamentul. Acesti factori influenteaza si modul in care ne alegem prietenii, iar, daca avem ocazia sa fim recrutori, va fi un criteriu clar de selectie pentru canditatii pretendenti la o functie intr-o institutie sau o companie. Recrutorii sau angajatorii se considera in fata altora echitabili, impartiali si open minded in procesele de luare a deciziilor. Dar, ceea ce trebuie sa stim e ca organul numit creier, pur si simplu, nu este conectat biologic…