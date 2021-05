Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kira Hagi a spus ca "Gofre si Mochi" e un serial educativ si amuzant, pe care il recomanda si adultilor. Pe langa rolul din serial, fosta Prima Doamna a SUA Michelle Obama este si producator executiv in "Gofre si Mochi". Fiica lui Gica Hagi a jucat pana acum si in filme si piese de teatru, dar a avut…

- Comisia Europeana a numit-o in premiera pe finlandeza de culoare Michaela Moua in funcția de coordonator al luptei impotriva rasismului, indeplinind astfel un angajament important stabilit in Planul de acțiune al UE impotriva rasismului , potrivit unui comunicat. In noul sau rol, coordonatorul va…

- Proiectul are ca scop promovarea disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT, a beneficiilor pe care le aduce practicarea acestui sport de catre copii, indrumarea copiilor catre activitati sportive si selectarea, in cadrul acestui preoces, a copiilor care doresc si prezinta calitatile psiho fizice si…

- Un nou capriciu vine din zona „woke” a Americii: predarea limbilor clasice – greaca și latina – ar fi o mașinarie de „fabricare a supremației albe”. Prin urmare, ar fi necesar, „sa distrugem” aceste discipline. Acum cateva saptamani, in New York Times, a fost publicat portret unui profesor…

- Președintele Klaus Iohannis a avut joi o intalnire cu ministrul Educației Sorin Cimpeanu in cadrul careia au fost abordate teme privind sistemul educațional, precum și modalitatea de derulare și de finalizare a anului școlar 2020-2021, in condiții de siguranța pentru toți participanții la procesul de…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane…

