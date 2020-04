Stiri pe aceeasi tema

- Usain Bolt a postat o poza din finala Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 2008, atunci când a câstigat proba de 100 de metri. Prin imaginea de la JO fostul atlet transmite un mesaj tuturor oamenilor de a pastra distantarea sociala.Legendarul atlet Usain Bolt s-a folosit de exemplul…

- In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19, in care orice acțiune este importanta și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse de catre autoritați, Grupul Monza se alatura efortului comun al celor care se afla deja in primele linii in fiecare zi in lupta contra virusului COVID-19…

- Japonezii au gasit imediat o alta utilitate Satului Olimpic de la Tokyo dupa ce Jocurile Olimpice au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus. Locația care ar fi urmat sa gazduiasca 11.000 de sportivi va fi trasformata în spital pentru bolnavii de Covid-19. Cel care a…

- In aceste zile cumplite, cand intreaga tara se lupta cu inamicul invizibil COVID-19,simplii cetateni,omeni cu suflet mare,societati comerciale pot demonstra ca umanitatea, solidaritatea și unitatea nu au disparut! Realitatea este ca numarul de infectari crește alarmant. Un exemplu concret este si localitatea…

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- Indragitul actor Robert De Niro (76 de ani) a distribuit in mediul online un video in care ii indeamna pe oameni sa stea in case, in contextul pandemiei de coronavirus. Robert De Niro a postat pe rețelele de socializare, pe pagina fun clubului Quentin Tarantino, un clip video in care ii roaga și ii…

- Autoritațile publice locale intreprind diverse masuri de protecție pentru a stopa raspandirea pandemiei COVID-19. Primarul comunei Budesti din municipiul Chișinau, Nina Costiuc, a vorbit despre acțiunile desfașurate in localitate in lupta contra coronavirusului.