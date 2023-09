Stiri pe aceeasi tema

- Din informațiile existente, explozia a avut loc in momentul in care publicul se aduna la o procesiune in vederea marcarii nasterii profetului Mohamed.Ministerul pakistanez de Interne a confirmat o explozie provocata de catre ”elemente teroriste”.”Atacul asupra unor persoane nevinovate care au venit…

- Vedem ca subiectul principal ramane in continuare traficul de droguri, care ne abate puțin atenția de la noile masuri de austeritate, de la falimentul total al agriculturii romanești și de la noua ordine mondiala in care nu se știe ce rol va avea țara noastra. Tragedia provocata de drogatul criminal…

- Tragedia de la 2 Mai a adus in dezbatere, pana la cel mai inalt nivel, subiectul traficului și consumului de droguri in Romania. Pentru a incerca sa ințelegem mai bine cum combate Romania acest fenomen, ne-am uitat mai atent, dincolo de statistici cu numarul de consumatori, traficanți și dosare penale,…

- Autoritatile lituaniene au declarat peste 1.000 de cetateni rusi si bielorusi drept amenintare pentru securitatea nationala, in urma analizei raspunsurilor dintr-un chestionar special, a anuntat vineri Ministerul lituanian de Interne.

- Autoritatile lituaniene au declarat peste o mie de cetateni rusi si belarusi drept amenintare pentru securitatea nationala, in urma analizei raspunsurilor dintr-un chestionar special, a anuntat vineri Ministerul lituanian de Interne, relateaza agentia EFE.

- Nava a parasit Kafountine, oraș de coasta din sudul Senegalului, pe 27 iunie, indreptandu-se spre Insulele Canare, iar de o saptamana nu exista nicio informație despre soarta ei, relateaza BBC. Doua barci similare care transportau alte cateva zeci de oameni ar fi, de asemenea, date disparute.Insulele…

- Ministerul de Interne propune pedepse mai dure pentru cei care tulbura liniștea in timpul nopții. Mai exact, reprezentanții MAI propun amendarea Codului contravențional prin introducerea unor noi prevederi, scrie Deschide.md. „Prezentul proiect este elaborat in scopul eficientizarii aplicarii mecanismelor…

- Autoritatile spaniole continua sa ia masuri pentru eradicarea flagelului rasismului in fotbal, in urma "cazului Vinicius", atacantul brazilian al echipei Real Madrid, care a generat reactii la toate nivelurile, pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete pe terenurile din Spania, scrie presa din…