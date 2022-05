Lupii fac ravagii în Alba. Au ucis 120 de oi într-o noapte Lupii au atacat o stana din județul Alba și au ucis 120 de animale, potrivit unor informații transmise de reprezentanții DSVSA Alba. Ar fi vorba despre 60 de oi și 60 de miei. Atacul s-a produs in noaptea de 5 spre 6 mai in Sanbenedic (comuna Farau), foarte aproape de drumul comunal, la aproximativ 50 de metri. In lipsa martorilor, autoritațile au luat in calcul doua variante: fie este vorba despre lupi, fie despre șacali, al caror numar a crescut foarte mult in județ, mai ales pe cursul Mureșului. Pana la urma, dupa analiza mușcaturilor și a urmelor, au ajuns la concluzia ca este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

