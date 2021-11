Lupii Buzăului" nu se regăsesc. HC Buzău 2012, eșec și la Vaslui Situația se complica serios in tabara celor de HC Buzau 2012, in urma eșecului pe care trupa lui Milosevic l-a suferit la Vaslui, duminica, 28 noiembrie 2021, in etapa cu numarul 13 din Liga Naționala de handbal masculin. Dupa ce etapa trecuta au fost invinși pe teren propriu de Știința Bacau, buzoienii inregistreaza o noua infrangere. CSM Vaslui s-a impus cu 24-20(11-11) și administreaza "Lupilor" al șaselea eșec consecutiv in actualul campionat. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

