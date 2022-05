Stiri pe aceeasi tema

- Lupii au omorat o turma intreaga de oi intr-un sat de lang Ocna Mureș, oraș situat la 20 de km de Turda.Salbaticiunile au omorat 60 de oi și 60 de miei, intr-o singura noapte, conform datelor transmise de reprezentanții DSVSA Alba.Lupii au atacat turma in noaptea de 5 spre 6 mai in Sanbenedic (comuna…

- In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier la ieșirea din Turda spre Alba. Din primele informații sunt doua autoturisme implicate. Accidentul a avut loc pe DN75. La fața locului au ajuns... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oamenii legii au organizat joi, șase percheziții domiciliare la traficanții de droguri din județele Cluj și Alba. La data de 10 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident s-a produs in aceasta dimineața in zona Micro 3 din Turda, la intersecția strazilor Campiei, Hațegului și Calea Victoriei, in zona Kaufland. In accident a fost implicat un microbuz fara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu acest an școlar, Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu” Turda deruleaza un proiect internațional cu titlul „LIFELONG FRIENDSHIP”, in parteneriat cu o școala din orașul Angouleme, Franța.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din Alba au identificat și reținut patru tineri turdeni cu varste intre 22 și 26 de ani cercetați pentru talharie, inșelaciune și violare de domiciliu. La data de 16 februarie 2022,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei mamici din Turda care au grija de copii cu dizabilitați au obținut o victorie in instanța impotriva Primariei orașului intr-un proces de recunoaștere a drepturilor salariale. Astfel, printr-o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cinci barbați cu varste intre 21 și 28 de ani, care locuiesc fara forme legale in Turda, sunt cercetați de polițiștii din județul Alba, fiind acuzați de inșelaciune și violare de domiciliu, prin... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!