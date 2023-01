Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 ianuarie, incepe școala, mulți copii nu vor reuși sa ajunga in banci, nu o spunem noi, o spun specialiștii in sanatate care reconfirma The post Luni,9 ianuarie,incepe școala,mulți copii nu vor nu vor reuși sa ajunga in banci first appeared on Partener TV .

- Diana Șoșoaca a povestit in lacrimi despre moartea bunicii sale, dar și despre cum a trebuit sa iși mute fata la alta școala, din cauza presiunii sistemului. Copii mei sufera foarte mult, Andrei a suferit dupa ce m-am dus in vizita la SRI și SIE, i-au inscenat consum de alcool. Nu i se aratat etilotestul,…

- Pompierii de la Garda Vișina au reușit sa aduca bucurie in sufletele a 16 copii, a fost o misiune de suflet. In Ajunul Craciunului pompierii militari de la Garda Vișina au pregatit daruri, la fel cum au facut in fiecare an, salvatorii și anul acesta au reușit sa fie alaturi de familii greu incercate…

- Mare bucurie și anul acesta Moș Craciun a poposit la Vulcana-Pandele,ajutoarele de nadejde al Batranelului au fost primarul Radu Vasile, viceprimarul Bogdan Scirtoaje și Consiliul Local. Ca de fiecare data Florina Voicu a pregatit un mic decor in care la primit pe Moș. Incarcat cu daruri pentru copiii…

- In apropierea Craciunului, spiritul sarbatorilor de iarna iși face simțita prezența și prin faptul ca mulți dintre noi ne gandim și la cei care nu se pot bucura pe deplin de aceste sarbatori din cauza problemelor financiare cu care se confrunta. Echipe de elevi de la 35 de scoli și licee din Galați…

- Un elev de 14 ani de la o scoala din judetul Galati si-a injunghiat, marti, un coleg de 13 ani de mai multe ori, fapta fiind incadrata la tentativa de omor. Adolescentul avea asupra sa un briceag, pe care l-a scos in timpul unui conflict. Sindicatul Europol reactioneaza in urma cazului si afirma…

- Politisti de la IPJ Ilfov au organizat o actiune de verificare a elevilor de la o scoala din Jilava, pentru a se stabili daca elevii au la ei obiecte periculoase, iar mai multi parinti s-au aratat nemultumiti de faptul ca elevii au fost speriati si tratati ”ca niste infractori”. IPJ Ilfov a precizat…

- Garzile de coasta italiene au salvat 36 de migranti si au recuperat corpurile neinsufletite a doi copii dupa naufragiul unei ambarcatiuni in centrul Mediteranei, vineri. Pescari tunisieni au informat autoritatile italiene ca ambarcatiunea cu migranti are probleme in zona de cautare si salvare malteza,…