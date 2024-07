Stiri pe aceeasi tema

- Japonia este lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa intrecerile de duminica, a doua zi oficiala de competitii. Sportivii din... The post Japonia este prima in clasamentul pe medalii, dupa doua zile. Bronz pentru Republica Moldova! appeared first on Special Arad · ultimele…

- Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au evoluat fara niciun insemn național pe echipamentul de joc. La nici un alt sport, de la natație, in frunte cu David Popovici, la tenis de masa și canotaj nu s-a intamplat asta, potrivit golazo.ro In primul tur al turneului de simplu feminin de la Paris…

- A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defense... The post Programul romanilor de duminica, la Jocurile Olimpice: David Popovici, primele brațe in apa pariziana la 200 m liber appeared first on Special…

- Sportivii romani vor evolua la canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis la Jocurile Olimpice de la Paris, in data duminica 28 iulie. Canotaj... The post Canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis, in agenda romanilor, duminica, la Jocurile Olimpice appeared first on…

- Sandra Izbașa nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Ea reprezinta o adevarata emblema a sportului romanesc și, deși s-a retras din gimnastica acum ceva timp, continua sa inspire și sa motiveze noile generații de sportivi. In urma cu puțin timp, dubla campioana olimpica a transmis un mesaj…

- Delegația Romaniei este așteptata sa lase in urma totalul fragil de la Rio 2016 și Tokyo 2020 – numai cate 4 medalii – și macar sa-și dubleze averea la Paris 2024. Un sportiv e prezent și și predicția Gracenote, și in cea a Sports Ilustrated: David Popovici. ...

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste miercuri seara, 17 iulie 2024, pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.Delegatia TEAM ROMANIA va fi condusa, la Palatul Cotroceni, de Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.Premierul Marcel Ciolacu a…

- Sportivii romani Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a concursului de tenis de masa de la Jocurile Olimpice de la Paris, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial, a transmis, recent, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.„Andrei Eduard Ionescu este cel de-al…