- Procurorii DNA au detaliat modul in care funcționa „caracatița” PSD care controla Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara, dosar in care numeroase persoane au fost audiate ieri. Astfel, in perioada iunie – noiembrie 2019, inculpații Ispravnic Cristian Ilie, Horgea Cristian și suspectul Caprar…

- Astazi, Magistrații Tribunalului București vor lua o decizie in cazul dosarului Colectiv. Soluția nu va fi una definitiva, deoarece la ultimul cuvant, cei doi angați ISU precum și Cristian Popescu Pietdone au cerut achitarea spunand ca nu au nici o legatura cu faptele pentru care sunt acuzați.

- Procurorii DNA cer o pedeapsa indreptata spre 15 ani de inchisoare cu executare pentru foștii angajați ISU Antonina Radu și George Matei, pentru faptele pentru care sunt judecați in dosarul Colectiv.„Avand in vedere aceste aspecte noi apreciem ca ei se fac vinovați de cele doua fapte. Pentru…

- Procurorii DNA cer condamnarea fostului primar Cristian Popescu-Piedone si a celor trei functionare din dosarul Colectiv. Pedepsele sunt orientate spre maxim! Mai mult, au fost cerute in instanta si despagubiri pentru victime.

- Un complet de trei judecatori de la instanța suprema a batut in cuie decizia definitiva de condamnare la cate patru ani și patru luni de inchisoare cu executare a fostelor judecatoare a Curții de Apel București care in mod corupt l-au achitat pe omul de afaceri Dinel Staicu și au anulat obligația…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, sustragere sau distrugere de probe, in legatura cu interventia autoritatilor la incendiul din clubul Colectiv, dar si cu…

- Procurorii de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar au inceput miercuri, 29 octombrie, urmarirea penala in rem, adica doar cu privire la fapte pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, dupa vizionarea imaginilor video publicate de…

- Decizie de ultima ora in cazul lui Mario Iorgulescu! Procurorii italieni au anuntat decizia in dosarul accidentului de pe Soseaua Chitilei, in urma caruia Dani Vicol, un tanar de 24 de ani, si-a pierdut viata. Fiul presedintelui LPF a fost pus oficial sub acuzare.