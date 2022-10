Stiri pe aceeasi tema

- In data de 3 octombrie, ora 10:00, in Aula Magna “Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, va avea locFestivitatea de deschidere a noului an universitar 2022-2023. Invitați speciali : IPS Ioan Selejan – Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului…

- Luni, 3 octombrie 2022, incepe noul an universitar in mai multe instituții de invatamant superior din Romania, printre care și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Festivitatea din 3 octombrie se va desfașura de la ora 10.00 la Casa de Cultura a Studenților. Universitatea ”1 Decembrie 1918”…

- 3 octombrie| Inceputul anului universitar 2022-2023 la UAB: Festivitatea de deschidere va avea loc la Casa de Cultura a Studenților 3 octombrie| Inceputul anului universitar 2022-2023 la UAB: Festivitatea de deschidere va avea loc la Casa de Cultura a Studenților Luni, 3 octombrie, incepe noul an universitar…

- Luni, 26 septembrie 2022, la ora 11.00, a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu” festivitatea de deschidere a anului academic 2022-2023 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La eveniment au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, Petru-Bogdan COJOCARU – Prefectul Judetului…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deschide anul universitar 2022 - 2023 printr-o ceremonie festiva organizata in Aula Magna "Mihai Eminescu" a institutiei de invatamant superior. La eveniment participa prof.dr. Tudorel Toader, rectorul universitatii, care a facut o prezentare in deschiderea…

- Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi deschide, astazi, printr-o ceremonie festiva, anul universitar 2022 - 2023. La evenimentul care are loc in Aula Magna "Haralamb Vasiliu" sunt prezenti trei alti rectori de la universitatile de stat din Iasi: prof.dr. Dan Cascaval,…

- Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 976/03.08.2022 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, incepand cu data de 3 august 2022, noua denumire a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului…

- West Summer University (WSU – www.wsu.osut.ro), școala de vara destinata elevilor, organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cuprinde un program cu evenimente speciale, dedicat educației și prieteniei, care are loc in acest an in perioada 21 iulie – 6 august 2022, la Timișoara. In programul…