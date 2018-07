LUNI România, țara hoților Avem noi, romanii, un talent deosebit la a ne taia creanga de sub picioare. In tinerețe, am crezut ca e de vina "Miorița", balada despre resemnare pe care o studiam cu toții la școala. Acum imi dau seama ca, daca nu ar fi existat oaia vorbitoare, am fi inventat noi alt animal care sa ne ințeleaga apetitul inexplicabil pentrupasivitate, lene și distrugere. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

