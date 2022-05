Luni: Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasate radare ale Poliției Rutiere Reprezentanții IPJ Alba au anunțat lista drumurilor pe care vor fi amplasate radarele Poliției Rutiere, luni 30 mai. Sunt vizate majoritatea drumurilor importante, dar atenție, radarele pot fi și in localitați. Amplasarea radarelor in data de 30 mai 2022 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – […] Citește Luni: Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasate radare ale Poliției Rutiere in Alba24 .