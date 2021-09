Stiri pe aceeasi tema

- Grija rechizitelor pentru inceput de an școlar e luata de pe umerii parinților dintr-o comuna. De la preșcolari la clasa a VIII-a, 400 de copii vor fi cadorisiți in prima zi de școala. In zilele antemergatoare inceputului de an școlar, parinții elevilor sunt ca furnicile. Se cumpara haine și rechizite…

- In Republica Moldova inca avem copii care merg la școala sau la gradinița incalțați in cizme de cauciuc, iar batrinii bolnavi sint duși la punctul medical cu caruța, pentru ca pe drumuri noroiul este pina la genunchi, transmite Noi.md cu referire la jurnaltv.md. Se intimpla in una din cele mai mari…

- Aproape 100 de elevi au abandonat școala in ultimul an. In unitațile de invațamant din județul Gorj sunt peste 47.000 de elevi. Potrivit unui raport al Inspectoratului Școlar Județean(ISJ) Gorj, 93 elevi sunt in stuația de abandon școlar, din care 59 elevi de etnie rroma inregistrați la unitatile de…

- Educatoarea Ema Tanase le ofera parinților, intr-un articol pentru Școala 9 , mai multe sfaturi despre cum pot sa-și ajute copiii sa se acomodeze mai ușor la gradinița. „Ca educator, cu o experiența de peste un deceniu in invațamant, am intalnit parinți și parinți. Unii mai degajați și increzatori,…

- Intr-un interviu pentru Școala 9 , antreprenoarea in educație Evelina Necula arata cum ar trebui sa fie dinamica relației dintre parinți, educatori și școala pentru a le netezi drumul copiilor in pregatirea lor. De la reguli simple, cum ar fi ca parinții sa nu le dea dulciuri la micul dejun copiilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Ministrul mai anunta ca festivitatile…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca se ia in calcul posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in…

- Inainte sa intre la clasa pregatitoare, copiii trebuie sa știe sa numere pana la 10, sa cunoasca anotimpurile și culorile, sa poata fi atenți la activitați, sa poata iniția sau participa la discuții cu cei de varsta lor. Profesoara pentru invațamant preșcolar Ema Tanase a explicat intr-un articol pentru…