- Ministrul Educatiei Nationale Valentin Popa a aprobat, prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018…

Vineri este ultima zi de scoala. Este ziua cand culeg roadele unui an de munca. Cei mai buni vor fi premiati, in timp ce unii vor avea timp suficient in vacanta de vara sa mai repete.