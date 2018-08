Stiri pe aceeasi tema

- A doua campanie de selectie de candidati pentru sefia DNA va începe luni si va tine o luna, interviurile urmând a fi sustinute la începutul lunii septembrie, iar o concluzie sa fie prezentata pe 6 septembrie, potrivit calendarului anuntat de

- A doua campanie de selectie de candidati pentru sefia DNA va incepe luni si va tine o luna, interviurile urmand a fi sustinute la inceputul lunii septembrie, iar o concluzie sa fie prezentata pe 6 septembrie, potrivit calendarului anuntat de ministerul Justitiei.

- Ministerul Justitiei anunta, vineri, ca a doua campanie de selectie de candidati pentru sefia DNA va fi demarata pe 6 august si va tine o luna, interviurile urmand a fi sustinute la inceputul lunii septembrie, iar o concluzie sa fie prezentata pe 6 septembrie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a respins cele patru candidaturi pentru sefia DNA, iar procedura de selectia va fi reluata. Motivul, niciunul dintre candidați nu a indeplinit cerințele. „Ministerul Justiției a organizat, in perioada 9 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor in vederea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a ales niciun candidat la sefia DNA, dupa ce, vineri dimineata, anuntase ca spera ca pana la ora 12.00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele.

- Niciunul dintre cei patru candidati inscrisi in cadrul procedurii de selectie demarate in 9 iulie, in vederea alegerii unui nou procuror sef al DNA nu a fost acceptat. Un anunt in acest sens a venit in urma cu scurta vreme dinspre Ministerul Justitiei. Revenim! Decizie: Procedura de selectie pentru…

- Procesul de selecție a dosarelor depuse pentru ocuparea postului de manager al Companiei Județene Apa Serv Neamț ramane in stand-by. Motivul este procesul, aflat inca pe rol, prin care Apa Serv a cerut instanței sa atraga raspunderea fostului director al companiei, Ionuț Catalin Dughir. Pana la definitivarea…