Luni începe a treia etapă de deratizare a domeniului public și privat din municipiul Brașov Luni, 8 noiembrie, demareaza a treia etapa de deratizare a domeniului public și privat al municipiului, anunța Primaria Brașov. Primaria Brașov, prin Coral Impex, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare in Municipiul Brașov, demareaza a treia etapa de deratizare a domeniului public și privat al municipiului Brașov, incepand de luni, 08.11.2021. Pentru efectuarea serviciilor de deratizare, Municipiul Brașov a fost imparțit in 10 sectoare, astfel: Sector 1 Astra + Platforma Est Zizin + Noua DarsteSector 2 Astra 2+… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

