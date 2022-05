Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții claselor a VIII-a se pot inscrie incepand de luni, 30 mai, la susținerea examenului de Evaluarea Naționala, conform calendarului publicat de Ministerul Educației. De ce acte au nevoie elevii?

- Elevii din clasele a VI-a au susținut azi, 25 mai, proba la Limba romana și comunicare din cadrul examenului de Evaluare Naționala. Subiectele primite de elevi la evaluarea competențelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a VI-a vor fi publicate dupa ora 13:00. Evaluarea Naționala…

- Inscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, incep luni, 23 mai. Elevii de ani terminali au la dispoziție cinci zile pentru a se inscrie, pana la data de 27 mai. In aceeasi zi, cei de clasa a XII-a termina cursurile, urmand ca, la data de 6 iunie, sa susțina proba orala la…

- TITULARIZARE 2022: candidații se pot inscrie din 9 mai. Documente necesare, condiții și calendarul concursului Inscrierile la concursul de Titularizare 2022 incep din 9 mai, dupa publicarea listei finale cu posturile vacante sau rezervate. A fost reintrodus cazierul pe lista documentelor necesare pentru…

- Un numar de 2.860 de elevi de clasa a VIII-a susțin luni simularea examenului de Evaluare Naționala. In multe școli nu se mai fac ore fața in fața pentru a nu incurca testarea naționala. Unele clase fac insa luni și marți ore online, altele nu. De miercuri toata lumea va reveni in salile de clasa.

- Incepand cu data de 4 Aprilie 2022, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise in cadrul simularii examenului de Evaluarea Naționala, sesiunea aprilie 2022. Luni, incepe simularea examenului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inscrieri in clasa pregatitoare 2022, incepand cu 11 aprilie: Documente necesare Inscrieri in clasa pregatitoare 2022, incepand cu 11 aprilie: Documente necesare Ministerul Educației a publicat metodologia prin care parinții iși pot inscrie copiii in clasa pregatitoare pentru anul școlar care va incepe…

- Intre 11 aprilie și 10 mai 2022, au loc inscrierile la clasa pregatitoare, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. In perioada menționata, parinții trebuie sa completeze cererea-tip,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!