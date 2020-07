Luni este ziua reducerilor la Banca Transilvania Luni, la ora 9.00, incepe #Summervibes , o noua campanie de shopping bancar online lansata de Banca Transilvania. Clientii si viitorii clienti ai bancii pot aplica in 20 iulie, pe siteul BT, la produse si servicii cu reduceri si alte beneficii: creditul imobiliar/ipotecar, creditul de nevoi personale, cardul de cumparaturi STAR Forte si Gold. Pana la inceperea #Summervibes, cei care se inscriu online in campanie pentru a afla primii detalii despre oferte, intra la tragerea la sorti pentru unul dintre cele trei weekenduri in glamping. #Summervibes vine dupa succesul #Goodvibesonly, tot o campanie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii mai, Volkswagen a anunțat ca persoanele care au facut pre-comenzi pentru hatchback-ul electric ID.3 il vor putea comanda incepand din 17 iunie. Practic, cei care au facut pre-comenzi au avut prioritate la confirmarea finala a comenzilor, iar constructorul german a oferit acum o serie…

- Dupa o perioada in care, de la inceputul pandemiei, a contribuit cu peste 2 milioane de euro pentru spitale din peste 30 de localitati, Banca Transilvania continua sa se implice in comunitatea medicala. De aceasta data, BT sustine planurile personale ale medicilor cu discounturi la imprumuturi noi sau…

- In plina pandemie de coronavirus, cand medicii se imbolnaveau in spitale din cauza lipsei de echipamente de protecție, Clanul Camatarilor intermedia pe piața neagra milioane de maști chirurgicale, aduse de la depozitul unei grupari din China Town. RISE Project a identificat maștile de contrabanda in…

- Peste 16.000 de clienti au aplicat la Banca Transilvania pentru credite, in decurs de zece zile, pentru planuri personale sau pentru a-si cumpara locuinta, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, remis luni AGERPRES, Banca Transilvania a derulat in perioada 2 - 12 iunie 2020 o campanie de shopping…

- "Iti atragem atentia asupra fraudei de tip wangiri, prin care persoane necunoscute incearca sa obtina castiguri ilegale prin apelarea unor numere aleatoare. Iti recomandam sa nu suni inapoi numere necunoscute de la care ai apeluri pierdute, cu prefixe internationale ale unor tari exotice. Detalii…

- Autoritatile au descoperit o fata de 14 ani nu are atribuit cod numeric personal. Practic, copila nu exista in actele oficiale. Totul a ajuns in instanta, dosarul fiind acum la Tribunalul Constanta. Romania. Constanta anului 2020. O societate in care copiii pot sa nu existe in actele oficiale, deci…

- Clientii persoane fizice BT care au solicitat amanarea ratelor la credite sau intentioneaza sa aplice pentru facilitatea lansata de Banca Transilvania conform OUG 37 pot afla de pe siteul bancii, pagina Solicita amanare rate, care este dobanda cumulata, precum si rata lunara dupa perioada de amanare.…

- Banca Transilvania anunța ca, de acum, clienții pot urmari zilnic pe site-ul bancii informații privind statusul solicitarilor de amanare a creditelor bancare. ”Amanarea platii ratelor la credite – propunerea solutiei, gestionarea si comunicarea cu clientii - este unul dintre subiectele care ne preocupa…