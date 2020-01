Stiri pe aceeasi tema

- Anul scolar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie si se incheie in 18 iunie, fiecare asemestru avand 17 saptamani, iar vacanta de primavara e fractionata pentru a include Pastele ortodox si pe cel catolic, conform proiectului de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 - 2021,…

