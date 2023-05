Deși sindicatele au transmis clar ca vor fi in greva luni, Ministerul Educației inca mai spera ca profesorii vor veni la cursuri. inisterul Educatiei a transmis, vineri seara, ca se fac toate demersurile pentru a nus e ajunge la greva generala anuntata de sindicate pentru luni. De asemenea, institutia precizeaza ca s-a discutat cu inspectorii scolari generali si se face apel la responsabilitatea directorilor de scoli pentru ca procesul educational sa continue, iar elevii sa fie in siguranta in unitatile de invațamant. ”Ministerul Educatiei ia toate masurile prevazute de cadrul legal, ce intra…