Pentru a putea efectua lucrari specifice la sistemul de distribuție gaze naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale luni, 01 noiembrie, intre orele 08.00-20.00, in localitatea Urseni, jud. Timiș. Compania solicita consumatorilor sa inchida toate focurile, iar dupa reluarea distributiei gazelor naturale sa supravegheze modul de ardere a acestora ...