- Sunt organizate meciuri de fotbal „pe bani” in Cluj-Napoca, in curtea Colegiului Tehnic Ana Aslan, in plina epidemie de COVID19. In ciuda sesizarilor facute, autoritațile locale nu iau masuri.

- Pandemia de coronavirus și numarul mare de cazuri inregistrate la nivelul județului, dar și al municipiului Alba Iulia vor afecta modul in care autoritațile locale vor amenaja orașul pentru sarbatorile de iarna. Pentru siguranța cetațenilor dar și pentru limitarea raspandirii virusului, clasicul targ…

- Un e-mail trimis de catre directorul NHS (National Health System) si publicat de Daily Mail, anunta pregatirile pentru un program de vaccinare national impotriva COVID-19, care va avea loc inaintea Craciunului, potrivit Mediafax.

- Este primul inceput de an școlar din istoria invațamantului romanesc care se desfașoara complet atipic. 12.423 de unitati de invatamant din țara și-au redeschis porțile pentru cei 2,8 milioane de elevi si prescolari. Dintre acestea, in 4.915 unitati...

- Cinci ani de lupte au dus la prabușirea sistemului medical din Yemen. Acum, pandemia de COVID-1 l-a bagat in colaps. Lipsa echipamentelor de protecție impotriva temutului virus a speriat medicii, care au fugit din spitale, lasandu-le goale. Toți doctorii din spitalul Aden au fugit de teama COVID-19,…

- A trecut prin coșmarul COVID, iar acum vrea sa-i ajute pe alții. Dincolo de problemele de sanatate, Dan Cruceru, prezentatorul unui show TV, spune ca aceasta experiența l-a facut sa realizeze cat de importanta este grija pentru cei din jurul nostru.

- Pandemia a afectat mult activitatea doctorilor, mai ales in spitalul Republican, unde sunt cele mai grave cazuri. Desigur ca medicii care nu lucreaza cu pacienții Covid-19 au parte de stres atunci cand lucreaza cu pacienții. De aceasta parere este medicul chirurg de la Spitalul Republican, Adrian Hotineanu,…