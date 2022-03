Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar de Chișinau, Dorin Chirtoaca a anunțat ca s-a oferit voluntar pentru a lupta in razboiul din Ucraina. „Neavand stagiu militar m-au pus pe o lista de așteptare”, a spus acesta la un post de televiziune roman.

- Odata cu declanșarea razboiului in Ucraina, panica a cuprins o parte a populației din Romania. Ca urmare Serviciul Pașapoarte a inregistrat un numar mare de cereri, in raport cu aceeași perioada a anului trecut. Dar, din cauza acestei situații, s-a ajuns ca programarile sa se intinda pe o perioada mult…

- Guvernul britanic a anuntat marti ca un numar suplimentar de 350 de persoane si entitati din Rusia sunt vizate de sanctiunile adoptate impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, relateaza DPA.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Vrancea a organizat vineri o intalnire de lucru care a vizat problema refugiaților din Ucraina care ar putea ajunge și in județul nostru. La intalnire au participat o parte dintre conducatorii instituțiilor cu reprezentare in Comitetul Județean pentru…

- Cristian Diaconescu, președinte PMP și fost ministru de Externe al Romaniei, susține ca in timp ce liderii statelor precum Franța, Germania și Ucraina negociaza in contextul instalarii trupelor rusești la granița cu Ucraina, autoritațile din Romania nu de

- Tichetele de vaccinare s-au epuizat la Turda in urma cu doua saptamani. De atunci DSP Cluj nu a mai suplimentat numarul acestora. Zilnic Direcția de Asistența Sociala Turda face solicitari catre DSP... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…