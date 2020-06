Luni au fost raportate11 decese cu COVID-19 Luni au fost raportate11 decese cu COVID-19 Autoritatile au raportat ieri 11 decese cauzate de coronavirus, ridicând bilantul total în România la peste 1.500. Patru dintre persoanele care au murit ieri nu aveau alte afectiuni. Amintim ca Grupul de Comunicare Strategica a informat ca în ultimul interval de timp au fost confirmate 246 de cazuri noi de infectare, fata de 315 comunicate în ziua precedenta.

