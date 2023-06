Stiri pe aceeasi tema

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Luni, 19 iunie, prima proba, la ROMANA. Reguli de respectat pentru elevii care vor susține examenul Prima proba a examenului de Evaluare Naționala se desfașoara luni, 19 iunie, la Limba și literatura romana. Elevii vor avea doua ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor.…

- EVALUARE NAȚIONALA 2023: Luni, prima proba, la ROMANA. Ce reguli au de respectat elevii care vor susține examenul Evaluare Naționala 2023: Prima proba a examenului de Evaluare Naționala se desfașoara luni, 19 iunie, la Limba și literatura romana. Elevii vor avea doua ore la dispoziție pentru rezolvarea…

- Evaluarea Naționala 2023 incepe luni, 19 iunie, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana, urmand ca miercuri, 21 iunie, sa aiba loc proba scrisa la matematica. Elevii vor afla rezultatele finale dupa soluționarea contestaților pe data de 4 iulie. Ministerul Educației a publicat un ghid informativ…

- Zi mare pentru absolvenții gimnaziului din instituțiile cu predare in limbile minoritaților naționale. Circa 5 406 gimnaziști vor susține astazi examenul la limba și literatura romana, aceasta fiind prima proba din sesiunea 2023. In perioada 5-15 iunie curent, circa 30 mii de elevi vor susține examenele…

- Evaluarea Naționala 2023 se va susține, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației, in luna iunie, pentru clasa a VIII-a și in luna mai pentru celelalte clase. Absolvenții clasei a 8-a vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica și romana. In plus, elevii aparținand…

- Elevii de clasa a VIII-a afla miercuri, 29 martie, rezultatele simularii la Evaluarea Naționala. Probele au avut scopul sa-i ajute pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului pe care il vor susține la finalul anului școlar. Cuprins: Probele de la simularea Evaluarii Naționale 2023 Cați elevi…

- Simulare Evaluare Naționala 2023. Baremul la Limba și literatura romana. Au inceput probele pentru simularea la Evaluarea Naționala 2023. Prima proba a fost cea la Limba și Literatura Romana. Elevii au avut doua texte la prima vedere: un fragment din Dansul ursului de Ion D. Sirbu, iar al doilea din…

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine astazi, 20 martie, simularea primei probe a Evaluarii Nationale. Este vorba despre cea de la Limba si literatura romana, cea de-a doua urmand sa aiba loc maine, 21 martie, la Matematica. Probele incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, vor fi…