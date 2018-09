Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila neaga conflictul din PSD. Premierul Romaniei susține ca nu exista un razboi intre Gabriela Firea și Carmen Dan, așa cum a acuzat primarul Capitalei, ci sunt”doar pareri contradictorii”. ”A fost o discuție intre doua colege. Pentru noi, importante sunt masurile de guvernare pe care le-am…

- *Nu știu daca toți pișcotarii de la Antena 3 au fost aseara invitați la nunta Primului Porcar al țarii, dar cert este ca singurul care a mai putut fi gasit, pentru a fi adus in platou sa vorbeasca a fost Ion Cristoiu. Faptul ca n-a mai imparțit bunatațile de la bufetul Latrinelor cu niciun alt […]

- *Fiindca nu se facea, monșer, ma-nțelegi, ca Antena 3 sa aiba penalii ei, Romania TV, așijderea, sa aiba penalii ei, iar postul care ii ciugulește din palma Duamnei din Costa Rica, B1 TV, sa nu aiba și el penalii sai, aseara greșeala a fost reparata și așa ne-am trezit cu Mitica Dragomir pe post de…

- *Daca pe vremea „regimului de trista amintire al lui Basescu Traian”, cum ar zice Dom Profesor Voiculescu, ar fi indraznit careva de la Antena 3, ori prezentator, ori invitat, sa insinueze macar ca Alina Bica e fata de treaba, nu o sluga ticaloasa a „dictachiorului” și prietena Udrei de tocat bani din…

- Simona Halep, care a câstigat în premiera turneul de la Roland Garros, a primit, luni seara, ''Cheia Orasului Bucuresti'' si o diploma de excelenta din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, în cadrul unei ceremonii organizate

- Gabriela Firea nu s-a ales doar cu huidelile copioase de pe Arena Nationala, ci si cu un potop de ironii usturatoare pe Facebook, care au adus-o in punctul de a-si inchide pagina. Oamenii au taxat dur faptul ca primarul general al Capitalei a urcat pe aceeasi scena cu Simona Halep, campioana de la Roland…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- *In vreme ce Titanicul carpit numit Romania se indreapta cu toata viteza spre aisbergul crizei economice, pe puntea principala a televiziunilor de Partid lautarii canta de mama focului, bucuroși nevoie mare ca pesediștii și restul ciorditorilor participanți la marea crapelnița le lipsesc paraii pe…