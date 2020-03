Adevarul aduce cititorilor sai memoriile celui supranumit “amantul etern”: Memoriile lui Casanova. Autorul si-a scris povestea in ultimii ani din viata, pe care i-a petrecut retras la castelul din Boemia. Titlul va fi distribuit in impreuna cu ziarul Adevarul in zilele de luni, 16 si 23 martie, la toate centrele de difuzare a presei.