Lungul șir al subiectivităților în notarea elevilor din România. Gabi Bartic, BRIO: ”Accentul pus pe note e parte din cultura noastră legată de școală” Succesul elevilor din Romania se reduce adesea la notele din catalog, astfel ca lupta nu se mai da pentru dobandirea cunoștințelor, ci pentru obținerea unui rezultat cat mai apropiat de nota zece. Se pun chiar și etichete in acesta baza: ”e un elev de nota zece”, sau ”e un elev de nota cinci”. Totuși, cat inseamna cu adevarat acea nota, in condițiile in care nu exista un sistem standardizat de notare. Auzim adesea ca nu se pot compara elevii ce invața in mediul rural cu cei ce invața in mediul urban, iar intr-un sistem educațional ideal ar fi un paradox, ținand cont ca programa și materia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

