BAUTAR – A fost nevoie de cinci ani si multe eforturi pentru ca utilajul greu sa ajunga la Bautar! Primaria a depus mai demult un proiect pe AFIR pentru a achizitiona un buldoexcavator multifunctional. Apoi utilajul s-a tot lasat asteptat… vreo cinci ani. Pana cand primarul Romeo Raduta, instalat de putin timp in scaunul de edil, a luat de coarne… buldozerul. Adica a facut toate demersurile si a refacut toate procedurile pentru ca utilajul sa ajunga in comuna. Eforturile sale n-au ramas fara rezultat intrucat, acum vreo doua saptamani, buldozerul a intrat in Bautar. Nu ca sa darame ceva, ci ca…