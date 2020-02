Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat programul manifestarilor din perioada 13-15 februarie, dedicate sarbatoririi a 632 de ani de la atestarea documentara a Cetații de Scaun și a orașului. Astfel, joi, 13 februarie, de la ora 18.00, la Casa de Cultura va avea loc spectacolul „10 pentru folclor”. Printre…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca, anul acesta, in primele 7 zile de la inceperea colectarii darilor locale s-au strins 1,98 milioane de lei, cu 24,34% in plus fața de aceeași perioada din 2019, cind incasarile au totalizat aproape 1,6 milioane. El a precizat ca aproape 75% din bani s-au achitat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca luni, 20 ianuarie, va demara proiectul de amenajare a zonei de agrement de pe malul riului Suceava. El a amintit ca investiția va fi realizata de asocierea formata din firmele locale „General Construct” și „Art Peisaj”. Termenul de execuție este de 22 de luni.…

- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Suceava pentru 2020 va fi principalul proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local din data de 30 ianuarie.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca fundamentarea bugetului si discutarea sa sunt principalele ...

- Bugetul municipiului Suceava pentru acest an este estimat la aproximativ 500 de milioane de lei dublu fața de bugetul anului trecut. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu in prima sa conferința de presa din 2020. Lungu a explicat ca bugetul este așa de mare intrucat el conține proiecte de investiții…

- Intr-un an de zile municipiul Suceava va avea un transport civilizat cu autobuze electrice, stații modernizate, cu sensuri unice și banda separata pentru transportul public și sistem e-ticketing. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu, miercuri intr-o conferința de presa unde a prezentat premiul…

- Primaria municipiului Suceava organizeaza și in acest an pentru a 16-a oara consecutiv Revelionul in aer liber. De aceasta data spectacolele vor avea loc in centrul municipiului. Potrivit primarului Ion Lungu, Revelionul va fi unul bogat in concerte atat de muzica ușoara cat și de muzica populara iar…

- Lucrarile de asfaltare din municipiul Suceava, de anul viitor, au fost licitate de aceleași firme care s-au ocupat de aceasta activitate anul acesta, pana la expirarea contractului, in octombrie.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca la licitația organizata pentru reparații stradale in 2020 a ...