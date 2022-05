Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a inceput conferința de presa de astazi prin a-și cere scuze de la populație pentru disconfortul creat de sistarea temporara a furnizarii apei calde. ”Este o problema de forța majora. Trebuie sa terminam pana la 30 iunie tronsonul doi al rutei alternative…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca lucrarile la ștrandul municipal din Ițcani sunt in grafic și ca acestea vor fi finalizate la data de 31 iulie atunci cand va fi pus in funcțiune. ”Se lucreaza la placarea cu gresie speciala a bazinelor, s-au montat panourile fotovoltaice pentru…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca vrea sa achiziționeze prin Programul Național de Redresare și Reziliența un numar de 4 sau 5 microbuze electrice pentru transportul elevilor din zonele periferice precum Ițcani, Burdujeni-sat, Laniște și Aleea Dumbravii. ”Ne dorim sa transportam…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astazi ca la sfarsitul saptamanii trecute a avut o discuție cu reprezentanți ai BERD(Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare) pe tema gestionarii persoanelor refugiate din Ucraina la care au participat directorul Directiei de infrastructura…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi o intilnire cu echipa de handbal CSU Suceava. „Am avut o intalnire cu conducerea și reprezentanții echipei de handbal masculin Clubul Sportiv Universitar din Suceava. I-am informat de sprijinul financiar aprobat in Consiliul local pentru acest…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a intaln it in aceasta dimineața la sediul instituției cu ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, Excelența Sa Andrew Noble. Printre subiectele de discuție s-a aflat și situația refugiaților ucraineni. ”Am discutat despre colaborarea municipiului…

- Primarul din Suceava, Ion Lungu, a declarat ca municipalitatea suceveana este alaturi de poporul ucrainean in aceste momente grele prin care trece aceasta țara și in mod special alaturi de orașul Cernauți. Ion Lungu a amintit ca municipiul Suceava este infrațit cu orașul Cernauți. „Stam in contact cu…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca lucrarile la „Centrul Multifuncțional Arta” lțcani se apropie de final obiectivul urmand a fi dat in folosința cel mai probabil in cursul lunii aprilie. Lungu a aratat ca mai sunt de finalizat :amenajari exterioare (pasaj, asfalt, borduri); echipamente…