- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi in conferința de presa ca va organiza in fiecare saptamana transpurturi cu alimente catre Cernauți dupa ce Primaria acestui oraș ucrainean cu care Suceava are parteneriat a solicitat ajutor umanitar pe termen lung, ajutor constand in produse…

- Primaria Timișoara va fi nevoita sa achite Administrației Fondului pentru Mediu o factura de 4,3 milioane de lei pentru raportarea greșita a cantitaților de deșeuri, in perioada 2016 – 2020. Potrivit reprezentanților municipalitații, un control realizat in ultimele luni de inspectorii AFM a constatat…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astazi o intilnire cu echipa de handbal CSU Suceava. „Am avut o intalnire cu conducerea și reprezentanții echipei de handbal masculin Clubul Sportiv Universitar din Suceava. I-am informat de sprijinul financiar aprobat in Consiliul local pentru acest…

- Primarul din Suceava, Ion Lungu, a declarat ca municipalitatea suceveana este alaturi de poporul ucrainean in aceste momente grele prin care trece aceasta țara și in mod special alaturi de orașul Cernauți. Ion Lungu a amintit ca municipiul Suceava este infrațit cu orașul Cernauți. „Stam in contact cu…

- “Astazi am platit rata lunara de 1,7 milioane de lei pe care Primaria o are datorie catre E.ON, pentru gazul consumat in 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plata» trebuie achitata in fiecare luna. Scadenta de plata e ultima zi a lunii. Neplata ei inseamna blocarea conturilor…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi obiectivele de investiții care sunt prinse in bugetul local pentru acest an, buget care va fi aprobat in ședința Consiliului Local de joi, 27 ianuarie. Lungu a ținut sa precizeze din start ca secțiunea dezvoltare beneficiaza de un buget de 263…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anunțat astazi ca pentru perioada 2021-2027 are pregatite proiecte cu finanțare europeana de aproximativ 100 de milioane de euro pe Programul Operațional Regional- POR Nord și pe Planul Național de Redresare și Reziliența- PNRR. ”Mai exact, 87.000.000 euro…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca se lucreaza la fundamentarea bugetului pentru anul 2022 aratand ca acesta va fi sensibil egal cu bugetul de anul trecut. Lungu a declarat ca bugetul va fi in continuare unul al dezvoltarii și ca va fi aprobat in ședința ordinara a Consiliului…