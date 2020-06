Stiri pe aceeasi tema

- Cinci angajati si 45 de pacienti de la un centru de ingrijire a varstnicilor din judetul Cluj au fost confirmati cu coronavirus, a anuntat, duminica seara, Prefectura Cluj. Toate persoanele sunt asimptomatice si vor fi duse la spitale din Cluj-Napoca, anunța news.ro.

- Uber a decis, in contextul pandemiei de COVID-19, sa impuna purtarea mastilor de protectie in masinile inscrise in cadrul serviciului si va folosi tehnologia pentru a se asigura ca noile reguli sunt respectate.Citește și: Seful Cancelariei prim-ministrului are vesti proaste: 'Exista inclusiv…

- Cel mai mare focar de coronavirus din judetul Dambovița este la Racari, unde au fost infectate 51 de persoane. In Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice, pana acum, au fost confirmate cu noul virus 32 de persoane.„O singura colega, un asistent medical acuza o stare generala nu grozava.…

- Purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie in Bulgaria. Masura intra in vigoare duminica și este menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada sarbatorilor pascale, conform Agerpres.Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare in locurile publice sa fie…

- Guvernul israelian a emis, marti, un ordin prin care purtarea maștilor de protecție a devenit obligatorie, pentru a limita raspandirea COVID-19.Copiii cu varsta sub 6 ani, persoanele cu handicap mintal sau cei aflati singuri in autovehicule sunt scutiti de la aplicarea masurii. Guvernul a precizat ca…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Campeni a hotarat azi ca incepand de maine, 7 aprilie 2020, pe perioada starii de urgența, toți cetațenii localitații cat și cei care tranziteaza orașul Campeni sunt obligați sa poarte masca de protecție. Astfel, orașul Campeni, este prima unitate administrativ-teritoriala…

- In plina pandemie de coronavirus, autoritațile din Turkmenistan au emis un decret care aduce schimbari halucinante. Sunt complet interzise discuțiile pe tema „coronavirus”, pronunțarea acestui cuvant ori purtarea elementelor de protecție.

