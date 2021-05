Stiri pe aceeasi tema

- Ion Lungu va participa anul acesta la o noua runda de alegeri. De data aceasta, in cadrul Partidului Național Liberal, unde țintește doua funcții foarte importante.Intrebat de jurnaliști, la conferința de miercuri, daca va candida la președinția PNL Suceava, edilul sucevean a raspuns prompt: ...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca in prezent se pregatește acțiunea de vaccinare a tinerilor de 16-18 ani. Aceasta ar urma sa se desfașoare in zilele de 31 mai și 1 iunie. ”Pregatim activitatea de vaccinare a tinerilor de 16-18 ani. Este o acțiune la nivel național”, a spus…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astazi la conferința de presa saptamanala ca este foarte suparat ca echipa de fotbal Foresta Suceava nu a promovat in Liga 2 și susține schimbarea sistemului de promovare din Liga 3 in Liga 2. ”Sunt foarte mahnit, suparat, ce sa mai spun am ramas…

- Primarul general Nicusor Dan anunta ca a fost facut inca un pas pentru reducerea risipei in primarie, obtinandu-se decizia judecatoreasca de dizolvare a Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucuresti. Primarul afirma ca organiatia nu facea decat sa cheltuiasca de pomana banii publici…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a realizat un bilanț la un an de la intrarea orașului in carantina aratand ca ”privind retrospectiv e o anumita frustrare pentru ca vedem astazi ca anumite localitați iși negociaza practic intrarea in carantina. La noi nu a fost posibil”. Totuși, a spus Lungu,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunța ca au sosit ultimele șapte autobuze electrice mici in lungime de șase metri. Cu aceste autobuze, a spus Lungu, parcul de transport auto electric existent la TPL Suceava a ajuns la 47 de autobuze. ”Parcul va fi intregit de cele 15 autobuze mari de 12…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca Guvernul a aprobat hotararea privind realizarea Salii Polivalente cu 5.000 de locuri in Suceava. ”Așa cum anunțam inca de saptamana trecuta, in urma discuțiilor pe care le-am avut la București la Ministerul Finanțelor Publice cu domnul ministru…