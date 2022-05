Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat astazi la Cluj Napoca, la prima intalnire din cadrul proiectului „100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2030”,alaturi de Emil Boc, primarul de Cluj Napoca și Radu Mihaiu, primarul sectorului nr.2 București. A…

- La data de 16 mai a.c., in jurul orei 08.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducator auto care circula cu autoturismul pe strada București, din municipiul Cluj-Napoca.Intrucat acesta nu a oprit la semnalele regulamentare, polițiștii rutieri…

- Primaria Sectorului 2 din Bucuresti, alaturi de Primaria municipiul Cluj-Napoca si Primaria municipiului Suceava au fost selectate in Misiunea „100 de orase inteligente si neutre climatic pana in 2030”, initiativa a Comisiei Europene demarata in cadrul Programului Orizont Europa, a anuntat, joi, edilul…

- Banca pentru Alimente anunța ca va colecta, de Paște, alimente neperisabile pentru persoane aflate in nevoie din județul Brașov. Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata țara și organizeaza in 182 de magazine o noua colecta de alimente, in parteneriat cu Federația Bancilor…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, aflat in Capitala, a facut un nou tur de forța pe la ministere și agenții, intalnindu-se cu factori decizionali pentru a discuta pe problemele curente ale municipalitații.„Am avut discuții la CNI pe tema licitațiilor la Sala Polivalenta și a creșei mari, de peste ...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent joi la Institutul Cultural Francez din București, fiind invitat de Ambasada Franței și de Ministerul de Externe al Franței la o discuție pe marginea sprijinirii migranților ucraineni.„Principala problema discutata a fost legata de ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astazi, la Institutul Francez din București la o intalnire intre aleși locali din Romania și aleși locali din Franța, principala problema discutata fiind a fost legata de situația din Ucraina. Ion Lungu a spus ca in cadrul intalnirii s-a discutat despre conflictul…

- Un barbat de 44 de ani, care a murit in urma unui atac cerebral, a salvat viața a trei pacienți, in urma unor transplanturi de organe. Și un tanar de 22 de ani a primit la Cluj o șansa noua la viața dupa ce fratele sau i-a donat un organ.Mai multe echipe de medici de la Cluj-Napoca, Brașov si Bucuresti…