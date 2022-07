Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca lucrarile de construcții la ștrandul din Ițcani vor fi finalizate pana la data de 31 iulie 2022. Ion Lungu a spus ca in momentul de fața se lucreaza la instalarea utilitaților respectiv gaz metan și energie electrica și este in curs de amenajare drumul betonat pentru accesul catre […] The post Lungu anunța ca lucrarile la ștrandul din Ițcani va fi finalizat pana la finalul lunii iulie (FOTO) first appeared on Suceava News Online .