- Filmul "Toy Story 4" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animatie, duminica seara, la Los Angeles, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Productiile nominalizate la aceasta categorie au fost "How to…

- Gala premiilor Oscar 2020, cel mai mare eveniment dedicat industriei cinematografice, a inceput. Covorul rosu a fost intins la Dolby Theatre din Los Angeles, unde vedetele de top au facut o adevarata parada a modei.

- Un clovn terifiant (Joker) sau mafioti îmbatrâniti (The Irishman)? Nostalgia pentru Tinseltown (Once Upon a Time... in Hollywood) sau santurile noroioase ale unui razboi vechi de secol (1917)? Hollywood-ul înmâneaza duminica cele mai înalte distinctii cinematografice la…

- In controversata postare aparuta sub numele "Oscars Prediction Experience", careia site-ul de specialitate Deadline i-a facut o poza inainte de a fi stearsa, premiul Oscar pentru cel mai bun film ii revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este castigator la categoria cel mai bun regizor…

- Rapperul și actorul american 50 Cent a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, iar la ceremonie a beneficiat de o prezentare a carierei sale din partea celui care s-a declarat "bunul sau prieten" Eminem, potrivit Variety, scrie Mediafax.In urma cu aproape 20 de ani, Marshall…

- Filmul animat "Klaus", produs de Netflix, a dominat categoriile dedicate lungmetrajelor la gala Annie Awards 2020, organizata sambata seara la Los Angeles, in cadrul celui mai important eveniment cinematografic destinat productiilor de animatie, informeaza thewrap.com. Acest film, regizat…

- Cea de-a 92-a ceremonie de acordare a premiilor Academiei americane de Film va avea loc la 10 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. A fost publicata lista completa a nominalizarilor....