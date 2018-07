Stiri pe aceeasi tema

- Drama „First Man”, cel mai recent lungmetraj al lui Damien Chazelle, cu Ryan Gosling in rol principal, va deschide, pe 29 august, cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, scrie news.ro.Va fi pentru a doua oara cand un film al lui Chazelle va fi proiectat in deschiderea festivalului.…

- Judecatorii Comisiei de la Venetia au recomandat Romaniei – vineri, prin intermediul publicarii unei opinii preliminare – sa reconsidere sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constitutie, in vederea crearii conditiilor pentru…

- Drama "Shoplifters", regizata de cineastul japonez Hirokazu Kore-eda, isi continua seria de victorii obtinute in acest sezon cinematografic si a castigat sambata seara premiul pentru cel mai bun film international la editia 2018 a Festivalului de Film de la Munchen, informeaza DPA. Pelicula, ce spune…

- UPDATE. Pelicula a fost una dintre cele 21 de productii selectate in competitia oficiala a editiei de anul acesta a festivalului.Cineastul japonez s-a aflat acum pentru a saptea oara in competitie la Cannes, unde a mai fost premiat in 2013, pentru „Like father, like son” (premiul juriului…

- Lungmetrajul „Shoplifters”, de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de inchidere a celei de-a 71-a editii a Festivalului de Film de la Cannes care a avut loc sambata seara.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului de teatru si film Lucian Pintilie va fi depus vineri, de la ora 10.00, la Sala “Liviu Ciulei” a Teatrului Bulandra, iar inmormantarea va avea loc sambata, la orele 12.00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Sicriul va ramane la Teatrul Bulandra pana vineri la ora…

- Sicriul va ramane la Teatrul Bulandra pana vineri la ora 16:00. Regizorul Lucian Pintilie a murit, miercuri seara, la varsta de 84 de ani. El fusese internat in urma cu cateva zile, in stare grava, la Spitalul Elias. Lucian Pintilie s-a aflat la Terapie Intensiva inca din momentul internarii.…

- Lungmetrajul „Fixeur", regizat de Adrian Sitaru, care a reprezentat propunerea Romaniei la Oscarul pentru cel mai bun film intr-o limba straina, va fi proiectat in cadrul Festivalului de Film European din Argentina si Paraguay.SOCANT Un cineast din Africa de Sud a fost ucis de o girafa pe…